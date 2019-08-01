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В тюменском вузе разработали программу по ранжированию набора авиамаршрутов

Общество, 14:43 19 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программный комплекс по ранжированию набора авиамаршрутов разработан в Тюменском госуниверситете, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Комплекс основан на методе TOPSIS с применением нечетких множеств. TOPSIS - метод многокритериального принятия решения и основан на идее, согласно которой для выбранного маршрута сначала вычисляются кратчайшее геометрическое расстояние от лучшего идеального маршрута и самое длинное геометрическое расстояние от худшего идеального маршрута. Затем, по этим двум числам находится коэффициент, характеризующий степень оптимальности рассматриваемого маршрута. В соответствии с этим коэффициентом, метод ранжирует маршруты. Разработка тестируется в авиакомпании Utair.

"Во многих авиакомпаниях проводится анализ существующих маршрутов на предмет увеличения провозных емкостей. Для проведения этого анализа берутся коммерческие показатели за прошедший период: коэффициент загрузки, доходы, расходы. Текущее экономическое положение действующих маршрутов сравнивается с предыдущим периодом, анализируются тренды и изменения на рынке авиаперевозок. Эти исследования проводятся не только для наращивания дополнительных рейсов на существующих направлениях, но и для запуска новых маршрутов. Однако часто оказывается, что набор анализируемых данных неполный и несопоставим между собой", - рассказал автор проекта, аспирант ТюмГУ Андрей Запорощенко.

По словам разработчика, технология ранжирования набора маршрутов может помочь при принятии решения в части оптимизации маршрутной сети.

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# авиаперевозки , ТюмГУ

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