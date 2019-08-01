Семьдесят шесть лет назад советские войска одержали победу в Курской битве

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23 августа 1943 года - день разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве в ходе Великой Отечественной войны. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советской армии.

Курская битва - это оборонительная (5 – 23 июля 1943 года) и наступательная (12 июля – 23 августа 1943 года) операции, проведенные Красной Армией в районе Курского выступа по срыву наступления и разгрому стратегической группировки немецких войск.

Вторая фаза гигантской битвы под Курском началась в июле 1943 года. 12 – 15 июля перешли в наступление Брянский, Центральный и Западные фронты, а 3 августа, после того как войска Воронежского и Степного фронтов отбросили противника на исходные позиции на южном крыле Курского выступа, они приступили к проведению Белгородско-Харьковской наступательной операции (операция "Румянцев"). В полосе наступления Воронежского и Степного фронтов (на юге), в полосе Центрального фронта (на севере) главные удары наших войск наносились по сильному участку вражеской обороны. Это было сделано для того, чтобы максимально сократить сроки подготовки к наступательным действиям, застать противника врасплох, то есть именно в тот момент, когда он был уже измотан, но еще не занял прочную оборону. Прорыв вперед осуществлялся мощными ударными группировками на узких участках фронта с использованием большого количества танков, артиллерии и авиации.

Уже 5 августа советские войска освободили Орел и Белгород. В этот день впервые с начала войны в Москве был произведен артиллерийский салют в честь соединений Красной Армии, одержавших блистательную победу. К 23 августа части Красной Армии отбросили противника на запад уже на 140 – 150 километров и во второй раз освободили Харьков.

Вермахт потерял в Курской битве около 500 тыс. солдат убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Еще большими были потери советских войск - 860 тыс. человек. Но соотношение сил на фронте изменилось в пользу Красной Армии. В ее распоряжении находилось больше свежих резервов, чем у вермахта.

В 1943 году победы под Курском и затем в битве за Днепр завершили коренной перелом в Великой Отечественной войне. Наступательная стратегия вермахта потерпела окончательный крах. К концу 1943 года в состоянии войны с державами оси находилось 37 стран. Начался распад фашистского блока. Среди примечательных актов того времени стало учреждение в 1943 года солдатских и полководческих наград – орденов Славы I, II, и III степени и ордена "Победа", а также в знак освобождения Украины – ордена Богдана Хмельницкого 1, 2 и 3 степеней.

Использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество"