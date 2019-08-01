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Велолюбители совершат экскурсию по Тюмени купеческой

Общество, 08:29 20 августа 2019

департамента по спорту и молодежной политике | Фото: департамента по спорту и молодежной политике

Увлекательную прогулку по торговой Тюмени прошлых столетий совершат участники массового заезда-экскурсии для спортсменов-любителей в рамках проекта "Велосреда" 21 августа.

Выезд в 19 часов 30 минут от дома по ул. Республики, 156, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Профессиональные гиды "Турконторы" (@tur_kontora) проведут экскурсию "Купеческое наследие Тюмени". Велосипедисты рассмотрят деревянные резные украшения домов, изучат старинный район города Потаскуй и посмотрят магазины и дома на Царской. В конце встречи самого внимательного ждет сюрприз.

Мероприятие состоится при благоприятной погоде.

Справки по телефону 8-961-201-8496.

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# велосипедисты , экскурсия

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