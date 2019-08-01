Туман приостановил авиасообщение между Салехардом и Тюменью

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Вылеты самолетов из Салехарда до Москвы и Тюмени, а также прилеты воздушных судов из Тюмени и Екатеринбурга задерживаются 19 августа.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", это связано с туманом, который также временно приостановил движение паромов на переправе через р. Обь между Салехардом и Лабытнанги.

По прогнозам метеорологов, сегодня в городах-соседях +13 … +17 градусов, ветер не превысит 6 метров в секунду. Следить за работой паромов можно на официальном сайте ведомства в разделе online-камеры, а также по телефонам диспетчерской +7 (34922) 5-17-03, +79124204046.

По метеоусловиям задержан и рейс пассажирского судна Р. Вяхирев по маршруту Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале - Ныда и обратно. Уточнить подробную информацию можно по телефонам справочной службы: 8-800-350-63-90, 8 (3467) 38-88-35 или речного вокзала Салехарда: 8 (34922) 7-20-77, 8(908) 860-20-77.

Кроме того, из-за тумана до 11 часов задержаны вертолетные рейсы ЯЛ-56/57 Салехард – Яр-Сале - Новый Порт - Мыс Каменный и обратно, а также ЯЛ-68/69 Салехард - Яр-Сале - Мыс Каменный - Сеяха и обратно.