На фестивале "Уха-Царица" научат солить рыбу и съедят тысячу котлет

| Фото: https://vk.com/uha_tob | Фото: https://vk.com/uha_tob

Лучший рыбацкий костюм, тысячу котлет и 500 литров ухи можно будет увидеть на VII межрегиональном фестивале "Уха-Царица".

Мероприятие пройдет 24 августа в туристическом комплексе "Абалак" и будет приурочено к празднованию Всемирного дня туризма. Активности развернутся сразу на двух площадках - на главной и малой сценах.

С 6 до 11 часов на берегу Иртыша начнется конкурс рыболовов-любителей "Ловись, рыбка!". Улов участников взвесят на главной сцене и наградят самого успешного, а также выберут лучший рыбацкий костюм.

Торжественное открытие фестиваля "Уха-Царица" - в 13 часов. Повара приготовят тысячу котлет из щуки, а почетные гости сварят уху Дружбы. Концертная программа продлится до 17 часов, помимо выступлений творческих коллективов, зрителей ждут интерактивы с призами. В 14 часов 30 минут организаторы приглашают на танцевальный флешмоб.

На ярмарочной площади развернется зона мастер-классов для хозяюшек. Здесь можно будет научиться чистке, засолке и разделке рыбы, росписи домашних пряников, вязанию крючком и валянию из шерсти, украсить кофейные и деревянные игрушки, создать магниты на холодильник, а также сплести венок из цветов. На выставке-ярмарке сувениров, кулинарной и рыбной продукции ждут всех любителей увезти с собой что-то на память о фестивале. Для родителей с маленькими детьми организуют работу анимационной площадки, где юные гости смогут прокатиться на аттракционах, потанцевать на дискотеке, порыбачить и освоить новые игры.

Посетителей "Ухи-Царицы" ждут в цветочных фотозонах. Не устать от активного отдыха поможет релакс-площадка с надувными диванами и тренингами по снятию мышечного напряжения. Ценителей изобразительного искусства порадует аллея художников, а неравнодушных к братьям нашим меньшим - дог-шоу от кинологического клуба "Лидер", которые пройдут с 14 до 15 часов. Показательные выступления и верховые прогулки организует конно-спортивный клуб "Пегас" с 14 до 16 часов.

Дегустация 500 литров ухи начнется в 15 часов 30 минут. Жюри также подведет итоги конкурса "Семейка гурманов", фотоконкурса, конкурса репостов и выберут лучший детский рисунок на рыбацкую тематику. Награждение победителей гастрономического конкурса "Уха-Царица" стартует в 16 часов 40 минут.

После этого всех гостей ждут на танцплощадке "Шлягеры восьмидесятых" и в зоне бардовской песни и поэзии "Открытый микрофон". Закрытие фестиваля - в 18 часов 30 минут.

Организаторы мероприятия: администрация Тобольска и Тобольское отделение общероссийской организации "ОПОРА РОССИИ". Больше информации - в группе фестиваля.

Дарья Казакова