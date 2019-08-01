Российский флаг водрузят на мосту Влюбленных

| Фото: тюменское отделение «Молодой Гвардии» | Фото: тюменское отделение «Молодой Гвардии»

Автопробег и водружение российского флага состоятся в День Государственного флага Российской Федерации 22 августа, сообщает команда тюменского отделения "Молодой Гвардии".

Праздник начнется с автопробега, который будет проведен вместе с автомобильным движением SMOTRA.RU. Стартовой точкой маршрута станет парковка Тюменского государственного университета (Перекопская, 15а). Автомобилистов, которые хотят проехать в составе автоколонны, организаторы ждут к 12 часам.

Автоколонна проедет по ул. Ленина, Республики и Первомайской. Завершится автопробег на набережной Туры, где пройдет основная часть мероприятия.

| Фото: тюменское отделение «Молодой Гвардии» | Фото: тюменское отделение «Молодой Гвардии»

Торжественное водружение российского флага на мост Влюбленных начнется в 14 часов. Все, кто будет находиться на мосту в этот момент, получат ленточки в цветах российского триколора.

"22 августа 1991 года было впервые объявлено об установлении нового государственного флага нашей страны. И вот на протяжении 28 лет бело-сине-красный флаг ассоциируется у иностранцев с Россией, а у россиян — с патриотизмом и Родиной", – сказал руководитель тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.