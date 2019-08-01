Определены победители конкурса "Автоледи" в Ялуторовске

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Анна Стебекова завоевала диплом первой степени на конкурсе "Автоледи-2019" в Ялуторовске 17 августа, сообщает Молодежный центр города.

Второй признана Марина Усова, бронза у Любови Назаровой.

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

10 участниц конкурса встретились на автодроме учебного центра "Пилот". Девушкам необходимо было продемонстрировать водительское мастерство на этапах: горка, змейка, змейка задним ходом, парковка.

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Им нужно было сменить колесо, оказать первую медицинскую помощи и сдать тест по ПДД.

Проигравших в конкурсе не было, каждую участницу отметили в специальной номинации.

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Так, Эмилия Петри отмечена в номинации "Автоледи Точность и Внимательность". Светлана Камальдинова- "Автоледи Скорость". Ольга Тимофеева- "Королева фигурного вождения".

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Оксана Крачковская - "Автоледи Безопасность". Милена Пьянкова - "Автоледи Практик". Анна Стебекова - "Автоледи Эрудит".

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

В номинации "Автоледи Грация" победа досталась Олесе Бабановой.