Проект "Профстажировка 2.0" поможет тюменским студентам пройти практику

| Фото: Профстажировки.рф | Фото: Профстажировки.рф

Совместный проект "Профстажировка 2.0" запустили АНО "Россия – страна возможностей" и Общероссийский народный фронт, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Проект помогает студентам и выпускникам инженерно-технических и рабочих специальностей пройти производственную практику или стажировку на предприятии. С его помощью молодые люди переходят от теории к практике, получают первый опыт в профессии и дополнительные возможности для трудоустройства.

Сайт профстажировки.рф позволяет из множества предложений найти наиболее подходящее. Всероссийская база стажировок по всем отраслям и специальностям создана совместно с крупнейшими рекрутинговыми сайтами страны. Система помогает подобрать нужное направление, город и предприятие, на котором можно пройти стажировку или дипломную практику под руководством наставника. Для школьников средних и старших классов будут организованы экскурсии на российские предприятия.