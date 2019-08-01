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Жителям Московского рассказали о профессии пожарного

Общество, 15:38 19 августа 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Акцию "Мой дом - моя крепость" провели сотрудники МЧС на площади п. Московский в рамках празднования 75-летия Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС.

В акции приняли участие сотрудники государственного пожарного надзора 19-го отряда ФПС, ВДПО и пожарные Тюменского района. На площадке была представлена пожарно-спасательная техника и средства защиты пожарных. Желающие смогли примерить одежду пожарного, потушить настоящий огонь из огнетушителя.

Сотрудники тюменского ВДПО учили детей пользоваться огнетушителем, правильно вызывать пожарных в чрезвычайной ситуации. Каждому гостю мероприятия вручили памятки о мерах пожарной безопасности.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные , поселок Московский

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