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О влиянии политики на моду расскажет видеоэкскурсия

Общество, 17:05 19 августа 2019

со страницы Президентской библиотеки во ВКонтакте | Фото: со страницы Президентской библиотеки во ВКонтакте

История отечественной моды конца XIX – начала XXI века и роль власти в формировании внешнего облика населения России - центральная тема видеоэкскурсии "Политика и мода", которая доступна на сайте Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, сообщает тюменский филиал учреждения.

Выставка проходила в 2008–2010 годах в Государственном музее политической истории России Санкт-Петербурга и представила разнообразные экспонаты из фондов музея и частных коллекций.

На видеоэкскурсии можно узнать, почему резиновые калоши в годы Гражданской войны превратились в символ буржуазного стиля, о полемике вокруг галстуков и истории появления стиляг.

"Обращение сотрудников нашего музея к такому, казалось бы, необычному для политического музея сюжету, не случайно. Если взять классическое определение моды как совокупности определенных взглядов, привычек, нравов, господствующих в определенных общественных слоях в определенное время, то мы сразу видим главное - это общественное содержание моды. И политика, и мода - явления общественные. Их взаимодействие и взаимопроникновение в обществе составляет сюжет этой выставки", - говорится в видеоэкскурсии.

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# мода , Президентская библиотека

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