Как сделать региональное кино феноменом, обсудят эксперты в Тюмени

| Фото: Медиаполис во ВКонтакте | Фото: Медиаполис во ВКонтакте

Public-talk на тему "Как сделать региональное кино феноменом" пройдет в пространстве коллективной работы "Точка кипения" (ул. Республики, 142) 24 августа, начало в 18 часов 15 минут, сообщает центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Участниками разговора станут эксперт и аналитик в области культуры и кинематографии Олег Иванов и директор Якутской республиканской киносети Петр Чиряев, который активно занимается развитием кино в своем регионе.

Они расскажут о способах продвижения регионального кино, развитии кинокластера в родном городе, а также ответят на вопросы участников.

Посетить встречу смогут все желающие. Обязательна предварительная регистрация.