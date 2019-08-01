С урока театра начнется учебный год у студентов ТГИК

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Уроки театра, приуроченные к Году театра, пройдут для студентов на двух площадках Тюменского государственного института культуры 1 сентября, начало в 13 часов 20 минут, сообщает вуз.

На каждой из площадок Урок театра будет иметь свое содержание. В колледже искусств (ул. Республики, 152) со своим творчеством зрителей познакомят театральные коллективы "Актис", театр романса, театры танца под руководством А. Овчинникова и Т. Цепляевой, эстрадный театр под руководством И. Бархатовой.

В концертном зале (ул. Республики, 2) в рамках Урока театра будет два сюжета. В первом сюжете Е. Головинская представит сценические проекты кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников. Второй сюжет посвящен социальному театру. О деятельности инклюзивного молодежного экспериментального Шекспировского театра расскажут его руководители А. Ушаков и Е. Матюшкина.

Инициатором тематических уроков в День знаний стала научная библиотека учебного учреждения. Начиная с 2015 года, 1 сентября в институте провели Урок литературы, Урок кино, Урок экологии культуры, Урок доброты.