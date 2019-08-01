Прохожие оказали первую помощь тюменцу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцу, поранившему руку, помог случайный прохожий. Молодой человек получил травму, перелезая через забор на улице 50 лет Октября, сообщает Тюменская станция скорой помощи.

Прохожий помог молодому человеку: наложил повязку и вызвал скорую помощь. Через семь минут на место прибыли медики, которые диагностировали у пациента рваную рану на правом предплечье размером 15 на 5 сантиметров. Фельдшеры доставили пациента в Областную клиническую больницу № 2. Сейчас молодой человек находится под наблюдением хирурга поликлиники по месту жительства.

Всего 17 по 18 августа врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 409 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 650 пациентов.