Завершается ремонт улицы Киевской в Тюмени

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

К завершению идет капитальный ремонт ул. Киевской в Тюмени на участке от Котовского до Рижской, частично открыть движение планируется 27 августа, сообщает администрация Тюмени.

После ремонта ул. Киевской, а также Одесской, Минской и Котовского не будет застаиваться дождевая вода. Для этого проводится обустройство ливневой канализации.

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Параллельно с ремонтом Киевской, дорожные работу ведутся на Минской. Чтобы решить проблему водоотвода, строители проложили в 2018 году на ул. Котовского основной магистральный коллектор, в 2019 году приступили к ремонту дорог.

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

"На улице Киевской в районе Рижской сейчас идет переустройство инженерных сетей, подрядчик приступил к укладке щебеночного основания. Буквально через неделю мы постараемся положить на ней асфальт и частично открыть движение. Пока подъезд к жилым домам затруднен", – рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

В 2019 году также отремонтировали участок ул. Киевской от Котовского до Энергетиков. Уложен асфальтобетон, осталось положить выравнивающий слой.