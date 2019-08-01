Четыре светофора отключат в Тюмени

Четыре светофора отключат в Тюмени 20 августа, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 17 часов объекты на перекрестках ул. Чаплина с ул. Д. Бедного, ул. П. Артамонова с ул. Суходольской и ул. Карнацевича, а также в п. ММС на ул. 70 лет Октября.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.