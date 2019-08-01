Эксперты: жители тюменского пригорода доверяют сельским учителям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Школа с. Луговое Тюменского района завоевала высокий уровень доверия у жителей коттеджного поселка Новое Луговое. Эту особенность отметил федеральный инспектор полпредства УФО Дмитрий Кузьменко во время рабочего объезда по общеобразовательным учреждениям Тюменской области.

Все население водит детей сюда. А в 2018 году школа организовала подъезд школьного автобуса из п. Новое Луговое: его жители не хотят везти ребятишек на учебу в город, отдавая предпочтение сельским учителям. Кстати, педагогический коллектив здесь преимущественно молодой, отметила директор луговской школы Татьяна Нелаева.

С виду школа Лугового – это скромное кирпичное здание, типичное школьное учреждение, каких много в России. Год назад школа отметила полвека. Накануне своего праздника, в 2015-2016 годах, здесь сделали капитальный ремонт: полностью заменили кровлю, окна и все коммуникации, провели работы внутри школы здания.

"В красивой отремонтированной школе очень приятно учить детей и очень приятно учиться детям. В этом году у нас в первый класс пойдет 42 ребенка – два первых класса. Всего будет 16 классов – мы ждем 323 ученика. 49 детей подвозят из коттеджного поселка Новое Луговое. Школа у нас растет, с каждым годом количество детей увеличивается. В этот раз у меня прирост – 30 человек – целый большой класс. Все дети учатся в одну смену", – рассказала руководитель учебного заведения.

Хотя еще не во всех классах освежили парты и стулья, но уже везде красуются новые доски и мультимедийные проекторы. У школьников большой спортивный зал, уютная столовая, а на концерты ребята собираются в просторном актовом зале. Здесь нет проблем с Интернетом: в этом вопросе Тюменскому району повезло, ведь поселки находятся вблизи областного центра и оснащены волоконно-оптическими линиями.

Дети не покидают школьный двор даже в каникулы. За учебным зданием организовано футбольное поле, вокруг него - беговая дорожка. Вся территория освещена. Площадка открыта для занятий спортом всего поселка, школа даже завела расписание – днем занимаются спортивные секции для детей, вечером – спорт доступен всем желающим.

Директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер пояснил, что такие спортивные площадки созданы в школах Луговского, Московского, Исетском в рамках федерального проекта "Детский спорт в сельских школах". В 2019 году спортивная инфраструктура появилась в Тобольском районе. Эту работу продолжат в рамках нацпроекта "Современная школа".

В поселке проживает немало работников UTair. Авиаперевозчик также финансово помогает в благоустройстве школьной территории. В уют вкладываются и сами родители. Здесь реализуется местный проект "Звериная лаборатория под открытым небом" – сельский детский сад организовал на базе школы "Луговскую усадьбу". Дошколята и их родители ухаживают за кроликами, выращивают цветы, малину, яблони.

Дмитрий Кузьменко и другие эксперты сравнили пригород Тюмени с Подмосковьем: ближайшие к областной столице поселки не уступают в качестве услуг и комфорта жизни населения лучшему городу Земли.

"Новое оборудование и постройки – это лишь небольшая часть нововведений. Примерно 80 процентов новшеств, которые происходят, это изменения в голове директора, его реакция на запросы родителей", – отметил Алексей Райдер.

Он убежден, что такой заряд энергии руководители и учителя сельских школ получают, в том числе, на ежегодном Августовском педагогическом совете, когда в течении недели перед учебным годом педагоги сами становятся учениками за партами и обмениваются опытом работы с коллегами. Их ждут проектные и тренд-сессии, дискуссионные и диалоговые площадки, авторские мастерские, мастер-пробы, ярмарки идей и практик, мастер-классы, конструкторские лаборатории, методические сессии, круглые столы, аналитические и культурно-образовательные интенсивы.

В 2019 году профессионально-общественный форум "Тюменское образование–2019" проходит с 19 по 23 августа. Профессиональная пятидневка собрала педагогов в Тюменском индустриальном университете, гимназии № 16, школе № 94, лицее № 34, детском саду № 43. 24 августа во дворце "Нефтяник" пройдет пленарное заседание, а 26-30 августа состоятся муниципальные педсоветы.

Ирина Ромашкина