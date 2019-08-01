Тоболяки приняли участие в исследованиях атмосферного воздуха

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Более 150 человек приняли участие в исследованиях атмосферного воздуха на ЭКО-площадке в Тобольске, сообщают тобольские предприятия СИБУРа.

Изучить состав воздуха в городе и убедиться в его соответствии всем необходимым нормативам тоболяки смогли с помощью мобильной эколаборатории. Экологи предприятия разместили машину на центральной площади кремля.

На мероприятии экологи раздавали буклет с названием "Мифы тобольской нефтехимии", где были даны ответы на вопросы, волнующие тоболяков.

Пока взрослые проверяли качество тобольского воздуха, дети также погружались в экологическую тематику. Самые маленькие обучались навыкам раздельной сортировки мусора во время ЭКО-рыбалки "Клевое место". С помощью сачков они очищали бассейн от пластиковой посуды. Ребята постарше вместе с учениками профильных классов "СИБУРа" изучали содержимое ЭКО-чемоданчиков.

На практических занятиях нужно было определить, из какого переработанного материала сделаны те или иные вещи. И как выбирать в магазине вещи, которые в дальнейшем можно было бы сдать на переработку.

Также для всех гостей площадки работали зона аквагрима и фотозона "СИБУРмэн", где каждый мог почувствовать себя супергероем.