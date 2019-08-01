В Тюмени завершен ремонт теплосетей на восьми объектах

| Фото: "Тюмень — наш дом" | Фото: "Тюмень — наш дом"

Ремонт теплосетей в Тюмени синхронизируется с ремонтом дорог и благоустройством дворов. Работы по замене сетей полностью завершены на восьми объектах. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук на совещании по реализации программ по развитию дорожного хозяйства, сообщает администрация Тюмени.

Сейчас работы проводятся на ул. Ленина, Коммунистической, Моторостроителей, Карла Маркса, 30 лет Победы, 25 Октября, Минской, Циолковского, на участке Профсоюзная – Мало-Загородная.

Активные работы по графику ведутся на объектах в створе ул. Словцова и Бажова, Станционной, Энергостроителей, бульвара Щербины, Таллинской.

Основным вопросом совещания стало взаимодействие всех заинтересованных структур при выполнении ремонтных работ. Преимущественно до начала дорожных работ на обновляемых территориях идет замена инженерных коммуникаций. Объектов много, и все они были проблемными и требовали незамедлительного ремонта.

Глава города обратил внимание на то, что перед 1 сентября нужно проинформировать тюменцев обо всех вынужденных перекрытиях дорог, подробно рассказать о схемах объезда.

Особое внимание на штабе было уделено обсуждению объектов строительства. Напомним, что в этом году в планах значится строительство более семи километров улично-дорожной сети.

"Работа штаба на базе администрации – безусловно, эффективный механизм для взаимодействия подрядчиков и всех заинтересованных структур. Все вопросы должны решаться максимально оперативно, специалисты должны оказывать содействие по всем вопросам, находящимся в их компетенции", – подчеркнул Руслан Кухарук.