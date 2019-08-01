Психологи: адаптироваться к школьным нагрузкам поможет соблюдение режима дня

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Готовиться к школьному распорядку дня ученикам следует задолго до начала нового учебного года. Об этом рассказала доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского государственного университета Галина Морева.

По ее словам, у каждого ребенка адаптация проходит по-своему. Первоклассникам может потребоваться до трех месяцев, чтобы полноценно включиться в школьную жизнь, пятикласснику достаточно месяца, а старшеклассники привыкают за пару недель.

"Готовиться к новому учебному году надо уже сейчас. При этом стоит помнить, что режим – это не просто рано лечь спать и рано проснуться, это некий ритм отдыха и активности. И если сон – это отдых, то должна быть и активность у ребенка. Чтобы уснуть пораньше, ребенок должен устать. Поэтому нужно предлагать ему активные игры, гулять, но, ни в коем случае, не засиживаться за просмотром телевизора или планшета", - отмечает она.

Следующий момент, на который следует обратить внимание, это мотивация. Помочь ребенку легко преодолеть период адаптации и безболезненно втянуться в учебный процесс можно, создавая ситуацию успеха. Встречая ребенка после школы, нужно спрашивать его не о полученных оценках, а сконцентрировать внимание на новых знаниях, которые он приобрел на уроках.

"Я всегда говорю о том, что родители должны хорошо понимать своего ребенка, знать, что ему нравится, чего он хочет, какие сложности у него возникают. Часто вспоминаю ситуацию, когда возвращаясь из детского сада, родители спрашивают: "Что ты ел?" и "Как ты спал?". А в первом классе – "Какую оценку получил?". И никто не спрашивает – "Какое у тебя было настроение?", "Как прошел твой день?", "Что интересного ты узнал?". Поэтому в подростковом возрасте он уже ничего не хочет о себе рассказывать. Надо хорошо знать своего ребенка", - отметила Галина Морева.

Задача родителя – вселить в юного ученика уверенность в том, что главное в школе – это не отметка, а удивительные открытия. Если говорить о первоклассниках, то здесь немалая роль отводится и педагогам.

"Если учитель говорит, что ребенок должен уметь читать, писать и так далее, а он не умеет, то будет сложно адаптироваться. А если педагог считает, что главное, чтобы ребенок хотел думать, получать новые знания, то ситуация будет иной. Поэтому кроме знаний ребенка, родителю хорошо бы понять, чего хочет учитель и каковы его требования", - добавила тюменский психолог.

Посещение новых кружков, секций и занятия с репетиторами лучше отложить на пару-тройку недель. Первые дни учебного года ребенок должен посвятить учебе, привыкнуть к тому, что теперь нужно делать домашние задания. А уже потом можно постепенно вводить новые занятия и добавлять нагрузку.

Кстати, причиной усталости, рассеянности и плохих оценок может быть и неправильное питание. Оно должно быть полноценным и разнообразным. По возможности и при необходимости следует добавлять продукты, которые помогают быть собранными, внимательными, хорошо запоминать материал, не уставать после нагрузок.

Любовь Голышева