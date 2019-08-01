Футболисты "Тюмени" завоевали кубок Андрея Ещенко

| Фото: организаторов турнира | Фото: организаторов турнира

Кубок Андрея Ещенко достался воспитанникам ФК "Тюмень" 2008 года рождения на турнире в Москве, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Ребята, которых тренирует Владимир Кечеруков, провели в столице шесть матчей с сильными соперниками. Двух из них удалось выиграть в основное время. На старте престижного LUKOIL CUP тюменцы взяли верх над "Академией имени Юрия Коноплёва" из Тольятти (2:1), а затем победили ивановский "Текстильщик" (1:0).

В утешительном матче, в котором определился обладатель трофея Андрея Ещенко, воспитанники Кечерукова по пенальти обыграли сверстников из "Академии имени Юрия Коноплёва". Основное время интересного матча завершилось со счетом 1:1. У сибиряков в середине второго тайма забил Богдан Дьячков, с тремя голами ставший лучшим бомбардиром команды на турнире. В серии пенальти волжане так и не смогли переиграть вратаря Савву Гусельникова. 3:0 - у тюменцев были точны Ярослав Иванов, Максим Пнагушин и Павел Пелевин.

Лучшим футболистом "Тюмени" признали Эльдара Хайруллина.

Обладателем главного приза LUKOIL CUP стал московский "Спартак", в финале обыгравший "Ростов" - 5:0. Теперь красно-белые в начале осени отправятся на престижный турнир в Болгарию. Тюменцы же на исходе лета сыграют в финальном раунде первенства региона "Урал и Западная Сибирь", который пройдет в их родном городе.