Названы обладатели кубка Анатолия Карпова по шахматам в Тюмени

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Алексей Хохлов стал обладателем Кубка Анатолия Карпова по итогам Городского турнира по шахматам, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Вторым признан Сергей Мохорев, третье место у Геннадия Ревнивых. Всего 70 шахматистов боролись за Кубок Анатолия Карпова.

"За девять лет мы с вами сделали очень многое и не останавливаемся на этом, - рассказал Анатолий Карпов. – На днях открыли детскую студию шахмат на улице Депутатской в Тюмени, также договорились о том, что будут преподаваться шахматы в детском центре при женском монастыре. Совсем недавно открыли городской шахматный клуб в Ишиме после капитального ремонта помещения и благоустройства прилегающей территории. Наши шахматные фестивали уже стали очень популярными".

По словам Андрея Артюхова, шахматы – уникальный вид спорта, поскольку им могут заниматься люди самых разных возрастов.

"Благодаря проекту "Шахматы в школы и детские сады" в регионе год от года неуклонно растет число поклонников интеллектуальной игры, и мы активно это поддерживаем. Только за минувший год члены фракции "Единая Россия" выделили 2 миллиона 900 тысяч рублей на приобретение необходимого оборудования, к этим средствам добавилась сумма президентского гранта на проект "Шахматы в сельские школы и многодетные семьи" в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей, выигранного областной шахматной федерацией", - отметил председатель регионального Общественного совета проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" Андрей Артюхов.

На мероприятии Анатолий Карпов вручил медали "За личный вклад в развитие шахмат" самым заслуженным шахматистам Тюмени. Среди них — единственная десятикратная чемпионка Тюменской области по шахматам, воспитавшая сотню призеров городских и областных соревнований, финалисты первенств России, Галина Михайленко, вице-чемпион мира среди любителей Всеволод Бессараб, победительница российских и областных соревнований, инвалид по зрению Елизавета Клочко и председатель Заводоуковской шахматной федерации Леонид Багров. Еще одна медаль будет передана одному из старейших шахматистов города Тюмени Александру Либерману.

"Именно благодаря их энергии в регионе так активно развивается шахматный спорт", — отметил Анатолий Карпов.

Важным событием стало подписание Соглашения о совместном сотрудничестве по реализации социального проекта "Золотое шахматное кольцо России" в рамках проекта единороссов "Шахматы в школы и детские сады". Этот проект позволит активно развиваться массовым шахматам, даст мощный толчок развитию шахматному туризму в регионах, большое внимание будет уделяться встречам с известными спортсменами. Итоги масштабного проекта будут подводиться в 2020 году на Всемирной шахматной Олимпиаде в Ханты-Мансийске.

Соглашение подписали Анатолий Карпов, исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян, Дмитрий Кузьменко и руководитель областной федерации Геннадий Шантуров.