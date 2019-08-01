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Тюменские дзюдоисты открывают соревновательный сезон

Спорт, 09:13 21 августа 2019

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Первенство города по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет состоится 7 сентября в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

8 сентября пройдет чемпионат города по дзюдо среди мужчин и женщин. Торжественная церемония открытия начнется 7 сентября в 11 часов.

8 сентября начало поединков среди мужчин и женщин запланировано на 11 часов. Борьбу будут вести спортсмены 2002 года рождения и старше.

Предварительные заявки на соревнования принимаются до 4 сентября в "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) или по электронной почте zayavka.judo72@mail.ru и gunpowder91@mail.ru. Дополнительная информация по телефону 32-72-56.

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# дзюдо , чемпионат

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