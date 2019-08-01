Питерский художник преобразит фасад центра "Космос" одиннадцатиметровым рисунком

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Победитель международного конкурса портретов Portrait now и эксперт фестиваля "Морфология улиц" Владимир Абих из Санкт-Петербурга 11-метровый рисунок в авторской технике на одной из стен молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики 165А) нчал создавать 20 августа, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

Социальный арт "Главное не повторяться" будет посвящен театральному искусству в Тюмени.

Владимир Абих пояснил, что вдохновился молодежным театральным центром и разрабатывал эскиз под общественное пространство. Он отметил, что в театре видит симбиоз неповторимости каждой постановки и стремления к новому. Стрит-арт художник завершит 22 августа.

"Владимир работает на стыке различных техник и в свои работы закладывает определенные послания. Арт "Главное не повторяться" - про новое видение театрального искусства. Мы хотим, чтобы в Тюмени произошел синтез городских создателей с искусством, где рождаются нестандартные формы, подходы и продукты. В такой коллаборации можно не просто преобразовать пространство и повысить туристическую привлекательность, но и создать сильное творческое комьюнити и развивать уличное искусство в нашем городе", — рассказала руководитель фестиваля "Морфология улиц" Юлия Саначина.

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Фестиваль "Морфология улиц" стартовал 17 августа. Для тюменцев выступали приезжие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.

Главный редактор журнала К.Е.Д, судья и организатор рэп-баттлов Дмитрий "Габонская гадюка" Егоров, Москва пояснил, что для успешной коллаборации надо понимать, как можно изменить мир, пропустить идею через себя и заниматься тем, что нравится.

Основатель бренда уличной одежды "Волчок" Василий Волчок-Русакович, Москва рассказал, что успех бренда зависит от команды, готовой быстро включаться в процесс и разделяющей безумные идеи.

Владимир Абих, Санкт-Петербург отметил, что в уличное искусство воспринимается как вандализм до тех пор, пока не становится частью музейной экспозиции. Необходимо бесконечно учиться и расширять культурный диапазон, чтобы вкладывать в свои работы скрытые послания.

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

20, 24 и 25 августа всех желающих ждут на открытые лекции от приезжих экспертов.

20 августа в 18 часов в кофейне "Искусство" (ул. Орджоникидзе, 18) тюменский фотограф и блогер Полина Бронз проведет мастер-класс "Атмосфера места через фото".

24 августа в 11 часов в Fabric Loft (ул. Молодежная 74 стр.4) начнется лекция "Разработка и производство одежды" сооснователя бренда Codered Александра Селиванова из Москвы.

24 августа в 14 часов в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского 2а/12) пройдет мастер-класс "Структура путеводителя" от московского тревел-журналиста, блогера, автора "Оранжевого гида по Парижу" Ольги Чередниченко.

25 августа в 11 часов в "Медиаполисе" (ул. Чернышевского 2а/12) все желающие смогут посетить мастер-класс "Виды маршрутов" Ольги Чередниченко.