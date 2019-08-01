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Тюменцы смогут оформить пенсию через Интернет

Общество, 09:02 22 августа 2019

МФЦ | Фото: МФЦ

Мастер-класс "Пенсия в два клика" пройдет центре госуслуг "Мои документы" (ул. Первомайская, 50/1) 27 августа. С 13 до 15 часов специалисты центра совместно с сотрудниками Пенсионного фонда расскажут о том, как оформить пенсию через Интернет, и чем полезен личный кабинет гражданина на сайте ПФР, сообщает пресс-служба МФЦ.

Специалисты Пенсионного фонда покажут путь подачи заявления на назначение страховой пенсии по старости в электронном виде, а также подскажут, как проверить состояние лицевого счета и объяснят, для чего это необходимо делать.

Получить консультацию или разобраться с вопросами по назначению пенсии сможет любой посетитель центра.

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# МФЦ , пенсии , управление ПФР

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