Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в "Кристалле"

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в покушении на убийство с использованием травматического пистолета в тюменском торгово–развлекательном центре "Кристалл", сообщает региональное управление СК России.

27–летний житель областного центра обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)

Установлено, что 3 июля около 15 часов на втором этаже торгово–развлекательного центра мужчина встретил своего знакомого. Испытывая личную неприязнь, злоумышленник решил убить его, выстрелив три раза из травматического пистолета. В результате потерпевший был ранен в левое предплечье.

Благодаря грамотным действиям сотрудников регионального СКР и УМВД России по Тюменской области, злоумышленника быстро установили и задержали. Он заключен под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.