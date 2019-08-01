Тюменские медики помогли пенсионерке избежать осложнений после инсульта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Врачи областной клинической больницы №2 помогли 68-летней жительнице Тюмени избежать обширного поражения головного мозга после инсульта. Пациентке своевременно провели высокотехнологичное лечение и эффективную реабилитацию, сообщает пресс-служба ОКБ №2.

Причиной инсульта у женщины стала неконтролируемая артериальная гипертония. Женщина утром вышла из ванной с перекошенным лицом и повисшей правой рукой. Близкие вызвали скорую помощь. Пациентку доставили в приемное отделение ОКБ №2, где диагностировали ишемический инсульт, артериальное давление было 200/100. Выяснилось, что пациентка знала о своей гипертонии, однако не считала заболевание опасным, поэтому не контролировала показатели крови и не принимала гипотензивные препараты.

Врачи провели больной госпитальный тромболизис: растворили тромб, перекрывший один из крупных мозговых сосудов, специальным препаратом. Такое лечение возможно только в первые четыре с половиной часа с момента проявления признаков инсульта, после детального медицинского обследования и при отсутствии противопоказаний.

По словам старшего врача неврологического отделения ОКБ №2 Ларисы Муратовой, своевременное проведение тромболизиса позволяет ликвидировать либо уменьшить проявления поражений головного мозга.

"При ишемическом инсульте тромб перекрывает сосуд, и определенный участок мозга лишается кровоснабжения. Из-за кислородного голодания происходит частичное отмирание клеток мозга, а те функции, которые они контролировали, нарушаются. При растворении тромба кровообращение и питание мозга восстанавливаются, и функции мозга не нарушаются", - пояснила она.

Курс лечения пациентка завершила в отделении реабилитации. В результате комплексной терапии к ней вернулась речь и мышечная сила в парализованной руке.

Врачи напоминают, что инсульт проще предупредить, чем лечить его последствия. В Тюменской области большое внимание уделяется образовательной работе с населением. Согласно региональной программе по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, реализуемой в рамках нацпроекта "Здравоохранение", смертность от острого нарушения мозгового кровообращения к 2024 в регионе должна сократиться до 38,6 на 100 тыс. населения.