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Тюменские пожарные проходят тренировки по самообладанию

Общество, 20:32 21 августа 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Занятия пожарных на огневой полосе психологической подготовки проходят в Тюмени на базе 15 пожарно-спасательной части, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Тренировку проходят все подразделения 32-го отряда федеральной противопожарной службы. Основные тренажеры пожарных – психополоса, теплодымокамера, боевое развертывание, подъем в этажи учебной башни комбинированным способом с применением трехколенной и штурмовой лестниц.

Психополоса представляет собой расположенные под открытым небом снаряды, имитирующие элементы той обстановки, в которой приходится работать огнеборцам при тушении пожаров и спасении людей. Огненно-дымный тренажер помогает подготовить спасателя к работе в условиях реального пожара, довести до автоматизма действия в стрессовой ситуации. Самое главное на психополосе – это испытание огнем, которое является своеобразным тестом на профпригодность.

Занятия на психополосе проходят два раза в год. Она состоит из различных объектов и препятствий, имитирующих ситуации, с которыми пожарные сталкиваются на практике, и является своеобразным тренажером для подготовки к работе в условиях реального пожара.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные , тренировки

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