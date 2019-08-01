Фестиваль покровителей лошадей пройдет в Тобольске

| Фото: конного клуба «Пегас» | Фото: конного клуба «Пегас»

Фестиваль святых покровителей лошадей Флора и Лавра впервые пройдет в Тобольске. Конек-горбунок и Иванушка встретят гостей в Посаде сибирских старожилов (ул. Ленина, 175) 31 августа.

31 августа по новому стилю Русская православная церковь празднует День памяти святых братьев-мучеников Флора и Лавра – покровителей животных.

"Наш конный клуб считает этот день своим праздником. Мы хотим сохранить историческую память наших предков. Культуру татар, славян, казаков, их промысел и быт мы представим на мастер-классах и подворьях. Будут и национальные угощения. Мы выиграли грант комитета по культуре и туризму Тобольска, нас поддержал Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник – будем проводить мероприятие в музее под открытым небом", – рассказала автор идеи и организатор фестиваля, руководитель тобольского конного клуба "Пегас" Оксана Водовозова.

Фестиваль также посвятили 185-летнему юбилею "Конька-горбунка" П. П. Ершова. У порога гостей встретят главные герои сказки, а спектакль о них покажут артисты театра "Зеркало" из Ишима.

С 11 часов начнется концертная программа с участием творческих коллективов Тобольска. Спортсмены и воспитанники клуба "Пегас" проведут парад – это костюмированное представление всадника и лошади. Самые маленькие воспитанники пони-класса представят показательные выступления, взрослые спортсмены продемонстрируют владение вольтижировкой, выездкой и конкуром. Все желающие смогут покататься верхом на лошадях.

Ирина Ромашкина