Тренер сборной по ММА проведет мастер-класс для тюменцев

| Фото: vk.com/raja_fight | Фото: vk.com/raja_fight

Старший тренер юношеской сборной России по ММА Георгий Емельянов проведет мастер-класс для молодых тюменских спортсменов, сообщает клуб единоборств "Раджа файт".

Встреча состоится 23 августа в 17 часов в рамках социального проекта "Спорт для всех" в Клубе единоборств "Раджа файт". Все занятия проводятся бесплатно. Чтобы стать участником проекта, необходимо позвонить по номеру 61-61-13 и получить консультацию. Можно также оставить заявку с номером телефона в группе клуба во ВКонтакте.

Как отмечают организаторы, проект направлен на проведение активной и целенаправленной профилактической работы с подрастающим поколением. Мастер-классы с именитыми спортсменами являются неотъемлемой частью проекта и проводятся регулярно. В таком формате именитые спортсмены на своем примере рассказывают ребятам как добиться успеха в жизни при помощи спорта.

Проект реализуется уже второй год и за это время к занятиям спортом было привлечено около 100 подростков из которых пятеро показали высокие результаты и вошли в сборные команды Тюменской области.