Тюменские студенты отправились в особый рейс "Челябинск-Адлер"

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Студентка ТюмГУ Наталья Реськова и представитель Ишимского многопрофильного техникума Андрей Ольховский вошли в состав особой бригады проводников поезда "Челябинск-Адлер", сообщает Тюменский областной студотряд.

За шесть дней ребята покажут не только качественный сервис, но и проведут для пассажиров тематические радиопередачи, игры, конкурсы и другие развлекательные мероприятия. А на крупных станциях устроят спевки и флешмобы.

Всего в состав поездной бригады вошли 24 бойца Российских Студенческих отрядов из Уральского и Приволжского федеральных округов. Помимо тюменцев, к команде присоединились представители Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Оренбурга. Это самые активные представители студотрядов проводников по итогам летнего трудового семестра.

Тюменка Наталья Реськова представляет студенческий отряд проводников "Стрела", а Андрей Ольховский является бойцом студотряда проводников "СОПРАНО".

Поезд "Челябинск-Адлер" стартовал 20 августа. Счастливого пути участникам акции пожелал заместитель начальника Уральского филиала АО "ФПК" по сервисному обслуживанию Юрий Горшков.

"Я вам желаю, чтобы этот рейс запомнился своей уникальностью, потому что таких в России больше нет нигде. Ну и конечно, я думаю, рейс запомнится пассажирам, потому что вы подарите им свою энергию, улыбки и самое высокое качество обслуживания", - сказал он.

Акцию "Поезд Дружбы" ежегодно проводит молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды" совместно с Уральским филиалом Федеральной пассажирской компании на протяжении последних 4 лет. В 2019 году акция пройдет при поддержке Росмолодежи.