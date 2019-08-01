Тюменцы участвуют в чемпионате WorldSkills в Казани

| Фото: worldskills2019.com | Фото: worldskills2019.com

Чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 стартовал в Казани 22 августа. В основной состав Национальной сборной Ворлдскиллс Россия вошли представители Тюменской области. Это студенты ТюмГУ Владислав Тетюшкин, участвующий в компетенции "Сетевое и системное администрирование", и Диана Касабова - в компетенции "Облачные технологии".

В течение шести дней молодые дизайнеры, программисты, инженеры, токари и другие специалисты продемонстрируют навыки владения своей профессией, сообщает Минпросвещение России.

Всего в чемпионате участвуют около 1,6 тыс. молодых профессионалов из 63 стран мира, которые прошли предварительный отбор на национальных соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс. Помогать организаторам, участникам и гостям города в дни проведения чемпионата будут 3,5 тыс. волонтеров из России и зарубежья.

На площадке чемпионата пройдут соревнования по 56 основным компетенциям, объединенных в шесть тематических блоков: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.

Для оценки результатов мероприятия приглашено 1,5 тыс. международных экспертов. В качестве посетителей ожидается около 250 тыс. человек.

Помимо основных компетенций, чемпионат WorldSkills Kazan 2019 станет площадкой для соревнований по профессиям будущего FutureSkills и для WorldSkills Juniors. В них примут участие ребята в возрасте от 14 до 16 лет.