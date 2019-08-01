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Летняя школа по индивидуализации образования проходит в ТюмГУ

Общество, 13:37 22 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все институты ТюмГУ перейдут на индивидуальные образовательные траектории в новом учебном году, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В четырех пилотных институтах (ИнХим, СоцГум, ИПиП, SAS) реализация новой образовательной модели апробирована в течение предыдущих двух лет. Остальные учебные подразделения университета в этом учебном году ждут большие перемены.

Для подготовки преподавателей в ТюмГУ начала работу летняя школа ядерной программы "NEOФундаментальность". В четырех группах будет вестись дискуссия по предметам Core "Россия и мир", "Принципы естественно-научного познания", "Философия: технологии мышления", "Цифровая культура". Еще в двух командах участники обсудят компетенции будущего и идентичность студента ТюмГУ.

Кроме очной работы, в школе предусмотрены вебинары с экспертами по индивидуальным образовательным траекториям.

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# образование , преподаватели ТюмГУ , ТюмГУ

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