Летняя школа по индивидуализации образования проходит в ТюмГУ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Все институты ТюмГУ перейдут на индивидуальные образовательные траектории в новом учебном году, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В четырех пилотных институтах (ИнХим, СоцГум, ИПиП, SAS) реализация новой образовательной модели апробирована в течение предыдущих двух лет. Остальные учебные подразделения университета в этом учебном году ждут большие перемены.

Для подготовки преподавателей в ТюмГУ начала работу летняя школа ядерной программы "NEOФундаментальность". В четырех группах будет вестись дискуссия по предметам Core "Россия и мир", "Принципы естественно-научного познания", "Философия: технологии мышления", "Цифровая культура". Еще в двух командах участники обсудят компетенции будущего и идентичность студента ТюмГУ.

Кроме очной работы, в школе предусмотрены вебинары с экспертами по индивидуальным образовательным траекториям.