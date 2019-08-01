Лучшего в Тюменской области всадника объявят в Ишиме

| Фото: группы "Конный-Клуб-Кентавр Ишим" во "ВКонтакте" | Фото: группы "Конный-Клуб-Кентавр Ишим" во "ВКонтакте"

Фестиваль "Ишимский конный стан" стартует 24 августа в 11 часов на ипподроме, который находится на третьем километре автодороги Ишим-Синицино.

Инициаторами проведения мероприятия выступили Ишимская городская общественная организация федерации конного спорта и и местный конный клуб.

Как рассказала президент организации Евгения Пшеничникова, в программе фестиваля скачки, рысистые бега и конкур. Свое мастерство покажут команды из Ялуторовска, Заводоуковска, Ишимского, Голышмановского, Сорокинского, Бердюжского, Юргинского и Викуловского районов.

"Мы ставим целью возрождение традиции проведения конных мероприятий в Ишиме и Ишимском районе и привлечение конников на нашу территорию. Победителей соревнований ждут денежное вознаграждение за призовые места, а также кубки, медали и грамоты", - сказала Евгения Пшеничникова.

Она добавила, что на фестивале будут работать игровые площадки и мастер-классы на конную тематику. Желающие смогут посмотреть показательные выступления воспитанников , покататься на лошадях и пострелять из лука.

| Фото: группы "Конный-Клуб-Кентавр Ишим" во "ВКонтакте" | Фото: группы "Конный-Клуб-Кентавр Ишим" во "ВКонтакте"

Инна Кондрашкина