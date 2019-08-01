  • 22 августа 201922.08.2019четверг
  • USD66,2630
    EUR73,4989
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер западный

Тысячу кустарников высадят на улице Вьюжной в Тюмени

Общество, 11:47 22 августа 2019

"Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

Более тысячи кустарников и ста деревьев будут высажены при благоустройстве нового зеленого уголка на ул. Вьюжной в Тюмени. Центральной точкой места отдыха станут солнечные часы из гранита, сообщает администрация города.

Пешеходные дорожки "оденут" в брусчатку. Здесь будет установлен стационарный туалет, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения.

Также в зеленом уголке появятся скейт-парк и зона ГТО. Особенностью проекта стала архитектурная подсветка элементов благоустройства, в вечернее время она создаст особую атмосферу. Такой подход в Тюмени используется впервые.

"Сейчас идет устройство бордюрного камня, выборка и планировка основания. Устройство щебеночных площадок для скейт-парка уже выполнено. На следующей неделе планируется поставка брусчатки и асфальтирование детской площадки", – рассказал заместитель руководителя управы Калининского округа Олег Савчук.

Работы будут закончены 1 октября. Благоустройство территории продолжится после ввода в эксплуатацию детского сада и поликлиники.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , зеленый уголок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 22.08.2019Летняя школа по индивидуализации образования проходит в ТюмГУ
13:26 22.08.2019Автоинспекторы призвали водителей к порядку на трассах
13:15 22.08.2019Высокоскоростной Интернет появился в селе Каскара
13:04 22.08.2019Мемориал Андрею Кижеватову открыли в Тюмени