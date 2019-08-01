Тысячу кустарников высадят на улице Вьюжной в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

Более тысячи кустарников и ста деревьев будут высажены при благоустройстве нового зеленого уголка на ул. Вьюжной в Тюмени. Центральной точкой места отдыха станут солнечные часы из гранита, сообщает администрация города.

Пешеходные дорожки "оденут" в брусчатку. Здесь будет установлен стационарный туалет, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения.

Также в зеленом уголке появятся скейт-парк и зона ГТО. Особенностью проекта стала архитектурная подсветка элементов благоустройства, в вечернее время она создаст особую атмосферу. Такой подход в Тюмени используется впервые.

"Сейчас идет устройство бордюрного камня, выборка и планировка основания. Устройство щебеночных площадок для скейт-парка уже выполнено. На следующей неделе планируется поставка брусчатки и асфальтирование детской площадки", – рассказал заместитель руководителя управы Калининского округа Олег Савчук.

Работы будут закончены 1 октября. Благоустройство территории продолжится после ввода в эксплуатацию детского сада и поликлиники.