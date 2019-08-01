Высокоскоростной Интернет появился в селе Каскара

| Фото: ПАО "Ростелеком" | Фото: ПАО "Ростелеком"

Интернет со скоростью свыше 100 Мбит/с и цифровое интерактивное телевидение впервые появились в с. Каскара Тюменского района.

Компания "Ростелеком" завершила строительство волоконно-оптических линий связи. В результате оптикой охвачены 20 многоквартирных домов по улицам Садовая, 67 лет Октября, Ленина, Школьная и 9 Мая, сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Теперь более 1 тыс. 100 семей Каскары имеют возможность пользоваться всеми полезными ресурсами всемирной Сети, а также цифровой телефонией, сервисами "Умного дома" и камер домашнего видеонаблюдения с функцией обратной голосовой связи и оповещением о протечке воды, задымлении или проникновении в дом.

По словам глава администрации Каскаринского муниципального образования Игоря Копылова, наличие современной телеком-инфраструктуры в селе сегодня не роскошь, а требование времени.

"Люди, проживающие в поселке или деревне, должны иметь доступ к цифровым услугам наравне с жителями областного центра. С появлением скоростного интернета сельчанам открываются новые возможности для работы, учебы и досуга", - отметил он.

Прокладку линии "Ростелеком" вел по технологии "оптика в квартиру" когда оптический кабель подходит непосредственно к оборудованию в квартире абонента, что существенно увеличивает скорость передачи данных и гарантирует устойчивость сигнала.

Директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский подчеркнул, что оптика – это не только возможность быстрого выхода в Интернет, но и доступ к инновационным цифровым технологиям.

"Абоненты могут организовать беспроводную Wi-Fi сеть с покрытием по всему дому и на прилегающей территории, или установить систему "Умный дом". Построенные волоконно-оптические линии позволяют нам обеспечивать цифровыми сервисами как жилые дома, так и объекты государственной, социальной и торговой инфраструктур", - пояснил он.