Более четырех тысяч семей региона получают выплаты по уходу за детьми-инвалидами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более четырех тысяч семей Тюменской области получают повышенные ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, сообщает региональное отделение ПФР.

С 1 июля 2019 года эта выплата увеличена до 11 тыс. 500 рублей на юге Тюменской области и до 15 тыс. рублей в Уватском районе. В регионе ее получают 4 тыс. 183 человека. Перерасчет им произведен в беззаявительном порядке.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют лица, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, являются трудоспособными, не работают и не получают какого-либо вида пенсии и пособия по безработице.

Период ухода за ребенком засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающему родителю сформировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Выплата носит заявительный характер. Для ее первичного оформления необходимо самостоятельно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства лично, либо подать заявление через "Личный кабинет гражданина" на официальном сайте ПФР.