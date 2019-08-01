На мастер-классах "Открой свое дело" тюменцев научат держать контроль над бизнесом

| Фото: Открой свое дело | Тюмень ВКонтакте | Фото: Открой свое дело | Тюмень ВКонтакте

Двухдневные обучающие бизнес-интенсивы пройдут в Тюмени 28 и 29 сентября, 26 и 27 октября, 23 и 24 ноября. С образовательного курса в тюменском Технопарке стартовала программа "Открой свое дело", сообщает региональное отделение "Опоры России".

Участники смогут бесплатно пройти обучение на мастер-классах и интенсивах, пообщаться с успешными предпринимателями, получат юридическую консультацию от "Академии бизнеса" и зарегистрируют ИП или откроют расчетный счет.

В обучающей программе есть также точечные мастер-классы "Финансовый учет – как держать контроль над бизнесом" и "Многозадачность: супервумен или как все успевать в 21 веке". Подробное описание мастер-классов и регистрация на них по ссылке.

Организаторами программы выступили ООО "Центр Развития Бизнеса" совместно с региональным отделением "Опоры России", правительством региона и Инвестиционным агентством Тюменской области.

Для того, чтобы стать участником "Открой свое дело", необходимо оставить заявку и пройти тест на сайте откройсвоедело.рф. Более подробную информацию об участии можно получить по телефону 8 (3452) 70-30-70 или e-mail: molpred.tmn@gmail.com.

Отметим, национальный проект "Популяризация предпринимательства" реализуется с 2019 года во всех регионах России. В Тюменской области федеральную программу "Ты-предприниматель" реализовывало ООО "Центр Развития Бизнеса".