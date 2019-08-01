Медики помогают тюменкам выявлять онкологию на ранней стадии

| Фото: «Медицинский город» | Фото: «Медицинский город»

Ежегодно более 600 жительниц Тюменской области узнают о том, что у них злокачественное новообразование молочных желез. Из них 75 % - на ранних стадиях, сообщает пресс-служба "Медицинского города".

Тем не менее, многие пациентки обращаются за специализированной помощью с уже запущенным заболеванием. Поэтому вопрос раннего выявления онкологических заболеваний остается актуальным.

За семь месяцев 2019 года зарегистрирован 351 случай впервые выявленного рака молочной железы, в 125 случаях заболевание было диагностировано на первой стадии. По словам специалистов, такие опухоли имеют маленькие размеры и не превышают двух сантиметров в диаметре. Как правило, их выявляют совершенно случайно, во время профилактического исследования.

В Тюменской области реализуется самый большой в России набор скрининговых исследований для раннего выявления онкологических заболеваний. Это маммография для выявления рака молочной железы, исследование крови на ПСА, компьютерная томография легких и другие. Все эти исследования не первый год проводятся в регионе и показывают хорошие результаты.

"Нередко на маммографии нам удается выявить злокачественное новообразование минимального размера, которое еще никак себя не проявляет и не прощупывается во время пальпации. Это может быть маленькая опухоль от двух миллиметров в диаметре. Поэтому каждая женщина старше сорока должна знать и помнить, что ей обязательно нужно проходить маммографию каждые два года, даже если нет жалоб на здоровье", - рассказал заведующий онкологическим отделением "Медицинского города" Олег Царев.

Также специалист добавил, что при условии своевременного обращения рак груди хорошо поддается лечению. Чаще всего, в таких случаях пациенткам проводятся органосохранные операции, а в конечном итоге удается добиться полного излечения.