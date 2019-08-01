Ярковского черного лесоруба-рецидивиста отправили в колонию

| Фото: МО МВД России "Тобольский" | Фото: МО МВД России "Тобольский"

К четырем годам лишения свободы приговорен житель села Ярково за незаконную вырубку 49 берез. Ущерб составил около 500 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2018 года мужчина был условно осужден за незаконную рубку и сбыт древесины, однако в течение испытательного срока продолжил преступную деятельность.

В апреле 2019 года к нему обратились трое жителей района по вопросу заготовки дров в выделенных для этого делянах. Мужчина согласился, однако решил снизить транспортные расходы и срубил березы в другом лесном массиве, на рубку в котором разрешительных документов у него не было.

Незаконную рубку выявили сотрудники полиции. Суд приговорил рецидивиста к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал с него всю сумму причиненного ущерба.