Жители Тюменской области получают от росгвардейцев ленточки с триколором

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более одной тысячи ленточек с российским триколором раздадут сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Тюменской области жителям региона ко Дню государственного флага РФ.

Акция "С флагом на сердце" стартовала 21 августа, продолжается 22 августа. Символические подарки росгвардейцы вручают жителям городов и населенных пунктов Тюменской области в местах массового пребывания людей. В региональной столице сотрудники управления Росгвардии раздавали ленточки и поздравляли горожан на набережной Туры, в Гилевской роще, Цветном бульваре, торговых центрах.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ведомства, прохожие с улыбкой принимают подарки из рук росгвардейцев и поздравляют их с праздником в ответ.

День государственного флага РФ отмечается по всей стране ежегодно 22 августа с 1994 года. В Тюменской области проходит множество мероприятий, приуроченных к этому празднику.

Инна Пахомова