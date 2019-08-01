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Юным тюменцам предлагают нарисовать "Азбуку полезных продуктов"

Общество, 09:13 23 августа 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Конкурс детского рисунка "Азбука полезных продуктов" стартовал в Тюмени с 19 августа. В качестве жюри выступят жители областного центра, которые отдадут голоса за понравившиеся работы, сообщает администрация города.

Участникам предлагается в творческой форме ответить на вопросы "Что такое полезная еда?", "Как правильно питаться, чтобы еда была источником энергии и бодрости?".

Творческое состязание проходит на странице "Тюмень – наш дом детям" портала "Тюмень – наш дом". В конкурсе рисунков могут участвовать дети и подростки до 17 лет.

Как отмечают организаторы, работы могут быть выполнены в любом художественном стиле. Обязательное условие – выполнение на бумаге.

Прием работ пройдет по 10 сентября. А 11 сентября будет объявлено закрытое голосование. По его итогам будет определено по одному победителю в каждой возрастной группе. Голосовать могут только зарегистрированные пользователи.

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# голосование , конкурс рисунков , продукты

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