Тюменцы своими руками создадут российский флаг

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени смогут приложить руку к созданию большого флага России на Цветном бульваре 23 августа.

В районе арки у нулевого километра будет установлено полотно, на котором желающие смогут оставить отпечаток своей ладошки, предварительно обмакнув ее в краску.

На выбор участникам акции предложат три цвета – белый, синий и красный. Выбор гаммы неслучаен: акция приурочена ко Дню государственного флага России.

Всех, кто хочет внести вклад в создание большого триколора, организаторы мероприятия ждут в центре Тюмени с 17 до 19 часов.