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Тюменцы своими руками создадут российский флаг

Общество, 18:10 22 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени смогут приложить руку к созданию большого флага России на Цветном бульваре 23 августа.

В районе арки у нулевого километра будет установлено полотно, на котором желающие смогут оставить отпечаток своей ладошки, предварительно обмакнув ее в краску.

На выбор участникам акции предложат три цвета – белый, синий и красный. Выбор гаммы неслучаен: акция приурочена ко Дню государственного флага России.

Всех, кто хочет внести вклад в создание большого триколора, организаторы мероприятия ждут в центре Тюмени с 17 до 19 часов.

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# День флага , триколор

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