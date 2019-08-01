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Российские ученые разработали экобетон повышенной прочности

Общество, 14:32 23 августа 2019

dvfu.ru | Фото: dvfu.ru

Инженеры Дальневосточного федерального университета разработали новый вид бетона, который подходит для строительства в условиях Крайнего Севера. Его прочность возросла почти в три раза по сравнению с традиционными смесями, сообщает пресс-служба вуза.

Новый бетон экологичнее традиционных образцов. При его заливке не требуется термовлажностная обработка, то есть отсутствуют выбросы тепла в атмосферу, а энергозатраты снижаются до 70%. Технологию производства этого бетона можно внедрить на заводах с минимальными затратами.

"Проектируя состав нового бетона, мы применяли фундаментальные принципы современной науки геоники, которая изучает природоподобие строительных материалов. Наша задача в том, чтобы, применяя новые технологии, приблизить прочность новых строительных материалов к прочности природных. Уже сейчас мы можем создавать бетоны в несколько раз прочнее тех, которые получают по старым технологиям", — рассказал доцент ДВФУ Роман Федюк.

Технология производства нового бетона включает еще один важный этап — механо-химическую активацию: компоненты бетона на высокой скорости смешиваются и измельчаются в роторно-пульсационном аппарате — специальной бетономешалке. Благодаря измельчению частиц бетона на выходе получается большее количество искусственного камня из единицы объема смеси.

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# наука , разработки , строительство , стройматериалы

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