Ишимцы создали коллаж "Мой флаг"

| Фото: группы "Библиотеки Ишима" во "ВКонтакте" | Фото: группы "Библиотеки Ишима" во "ВКонтакте"

Ишимцы сделали руками коллаж "Мой флаг" из разноцветных бабочек. В детской библиотеке прошла патриотическая акция "Наш Российский флаг родной", сообщают организаторы.

Юным читателям рассказали о важности государственного флага в библиотеках города в рамках празднования юбилея триколора. Ребята посмотрели мультфильм о российском флаге, узнали, откуда пошли названия стяг, знамя, флаг и что они обозначают.

После участия в познавательной викторине каждый участник получил на память миниатюрный флажок в триколоре.

В школе аквагрима дети рисовали развевающиеся флаги и композиции из триколора. На мастер-классе каждый изготовил праздничный атрибут - флаг России в миниатюре.

На улицах Ишима прошла акция "Цвета России".