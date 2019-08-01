Ишимцы создали коллаж "Мой флаг"
Ишимцы сделали руками коллаж "Мой флаг" из разноцветных бабочек. В детской библиотеке прошла патриотическая акция "Наш Российский флаг родной", сообщают организаторы.
Юным читателям рассказали о важности государственного флага в библиотеках города в рамках празднования юбилея триколора. Ребята посмотрели мультфильм о российском флаге, узнали, откуда пошли названия стяг, знамя, флаг и что они обозначают.
После участия в познавательной викторине каждый участник получил на память миниатюрный флажок в триколоре.
В школе аквагрима дети рисовали развевающиеся флаги и композиции из триколора. На мастер-классе каждый изготовил праздничный атрибут - флаг России в миниатюре.
На улицах Ишима прошла акция "Цвета России".