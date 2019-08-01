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Ишимцы создали коллаж "Мой флаг"

Общество, 14:43 23 августа 2019

группы "Библиотеки Ишима" во "ВКонтакте" | Фото: группы "Библиотеки Ишима" во "ВКонтакте"

Ишимцы сделали руками коллаж "Мой флаг" из разноцветных бабочек. В детской библиотеке прошла патриотическая акция "Наш Российский флаг родной", сообщают организаторы.

Юным читателям рассказали о важности государственного флага в библиотеках города в рамках празднования юбилея триколора. Ребята посмотрели мультфильм о российском флаге, узнали, откуда пошли названия стяг, знамя, флаг и что они обозначают.

После участия в познавательной викторине каждый участник получил на память миниатюрный флажок в триколоре.

В школе аквагрима дети рисовали развевающиеся флаги и композиции из триколора. На мастер-классе каждый изготовил праздничный атрибут - флаг России в миниатюре.

На улицах Ишима прошла акция "Цвета России".

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# библиотеки , государственный флаг , Ишим , юбилей

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