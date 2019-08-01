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Тюменский филармонический оркестр отправится с гастролями на Ямал

Общество, 09:35 26 августа 2019

ТКТО | Фото: ТКТО

В гастрольный тур по шести городам ЯНАО отправится Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Евгения Шестаков с 20 по 25 сентября, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

В программе "Шедевры русской классической музыки" гастрольного тура слушателям представят произведения: сюита из балета П. Чайковского "Лебединое озеро", популярные номера из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина "Метель" Г. Свиридова, а также самые известные вальсы, созданные композиторами А. Петровым, Е. Догой, А. Хачатуряном.

В концерте примет участие заслуженный артист России Борис Андрианов (солист – виолончель).

Тюменские музыканты подарят свое творчество жителям Надыма, Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского, Муравленко и Ноябрьска.

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# гастроли , Тюменский филармонический оркестр

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