Родителей приглашают на презентацию нового корпуса тюменской школы № 65

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация второго корпуса школы № 65 пройдет в Тюмени 26 августа. В 11 часов родителей учеников, которые пойдут в новое образовательное учреждение, ждут по адресу ул. Бориса Житкова, 1, сообщает городской департамент образования.

Строительство школы началось осенью 2017 года, а 1 сентября 2019 года образовательное учреждение примет первых учеников.

Общая площадь здания превышает 20 тыс. кв. метров. Учебное заведение поделено на три блока: в первом − средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация.

Всего в школе разместятся 70 учебных кабинетов, а также "НаукоЛаб", студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике и технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла.

Здание школы построено по тому же проекту, что и второй корпус гимназии №49 в Ямальском-2. Отличаются школы только цветом в оформлении экстерьера.

На прилегающей к школе территории располагаются различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная площадка для хоккея, мини-футбола и баскетбола.