Мастер-класс "Кораблик знаний" пройдет в тобольском музее

| Фото: Тобольский музей-заповедник во Вконтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник во Вконтакте

Мастер-классы "Кораблик знаний" и "Урок правописания" пройдут в Визит-центре "Гостиный двор" 1 сентября, сообщает Тобольский музей-заповедник.

В День знаний сотрудники музея приглашают гостей всех возвратов стать участниками бесплатных мероприятий: мастер-классов "Кораблик знаний" и "Урок правописания", игры-викторины "Путешествие в страну Знаний", на территории будет работать фотозона "Музейный пенал".

С 1 по 6 сентября воспитанников школ для участия в игровых программах, экскурсиях, занятиях и мастер-классах ждут в семейном музейном центре "Камелёк", Дворце Наместника, Губернской судебной управе и Губернском музее.

В течение всего месяца Дворец наместника и Научная библиотека предоставляют общеобразовательным учреждениям свои площадки для проведения классных часов, совещаний и родительских собраний.