  • 26 августа 201926.08.2019понедельник
  • USD65,6046
    EUR72,6243
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-западный

Мастер-класс "Кораблик знаний" пройдет в тобольском музее

Общество, 09:57 26 августа 2019

Тобольский музей-заповедник во Вконтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник во Вконтакте

Мастер-классы "Кораблик знаний" и "Урок правописания" пройдут в Визит-центре "Гостиный двор" 1 сентября, сообщает Тобольский музей-заповедник.

В День знаний сотрудники музея приглашают гостей всех возвратов стать участниками бесплатных мероприятий: мастер-классов "Кораблик знаний" и "Урок правописания", игры-викторины "Путешествие в страну Знаний", на территории будет работать фотозона "Музейный пенал".

С 1 по 6 сентября воспитанников школ для участия в игровых программах, экскурсиях, занятиях и мастер-классах ждут в семейном музейном центре "Камелёк", Дворце Наместника, Губернской судебной управе и Губернском музее.

В течение всего месяца Дворец наместника и Научная библиотека предоставляют общеобразовательным учреждениям свои площадки для проведения классных часов, совещаний и родительских собраний.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День знаний , мастер-классы , музей , Тобольский музей-заповедник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:47 26.08.2019Бронзовый Конек-горбунок установлен у Тюменского театра кукол
11:25 26.08.2019Тюменцы создали приложение для управления медучреждениями
11:14 26.08.2019Циклоны принесут в Тюмень похолодание и дожди
10:52 26.08.2019Более двухсот "Наследников Ермака" соберутся в Тобольске