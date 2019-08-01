Более ста школьников региона посвятили в юнармейцы

| Фото: Тюменское региональное отделение Всероссийского движения «Юнармия» | Фото: Тюменское региональное отделение Всероссийского движения «Юнармия»

Более 100 школьников Ялуторовска, Ишима, Ялуторовского и Викуловского районов и Тюмени посвятили в юнармейцы 21 и 22 августа.

Торжественные посвящения приурочили ко Дню Государственного флага России. Школьники надели юнармейскиую форму и поклялись всегда быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству.

Напомним, что Тюменское региональное отделение Всероссийского движения "Юнармия" действует с 2016 года и сейчас насчитывает более 3 тыс. 200 человек. Ребята в рамках движения изучают историю Отечества, государственные символы России, занимаются творческой деятельностью, военной и спортивной подготовкой.