Более ста школьников региона посвятили в юнармейцы
| Фото: Тюменское региональное отделение Всероссийского движения «Юнармия»
Более 100 школьников Ялуторовска, Ишима, Ялуторовского и Викуловского районов и Тюмени посвятили в юнармейцы 21 и 22 августа.
Торжественные посвящения приурочили ко Дню Государственного флага России. Школьники надели юнармейскиую форму и поклялись всегда быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству.
Напомним, что Тюменское региональное отделение Всероссийского движения "Юнармия" действует с 2016 года и сейчас насчитывает более 3 тыс. 200 человек. Ребята в рамках движения изучают историю Отечества, государственные символы России, занимаются творческой деятельностью, военной и спортивной подготовкой.