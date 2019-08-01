Тридцать пять тысяч зрителей увидят тюменское кино на фестивале в Крыму

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Работы тюменского кинофестиваля "Ноль Плюс" и проекта "Снять за 72" показывают на площадке "Кино/Театр" фестиваля творческих сообществ "Таврида-арт". Фестиваль проходит с 20 по 26 августа в Крыму в бухте Капсель, в нем участвуют 43 тюменца, сообщает мультицентр "Моя территория".

"Это фильмы местного конкурса "Гранат" и другие региональные проекты, направленные на развитие кинематографа в регионе", — рассказал тюменец Андрей Зубов, создатель Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Среди проектов "Медиаполиса" документальная трилогия "Театр. Только по любви", в которой расскажут о появлении театрального движения в Тюмени, с чем пришлось столкнуться любительским коллективам и о их планах на будущее, анимационный мультфильм "Золотой Огонь Мансипала" о легендах малочисленных народов Севера.

Также 13 творческих проектов защищают тюменцы на грантовом конкурсе фестиваля. Среди тюменских проектов - идея образовательного интенсива "Школа КВН", образовательная программа о театре для горожан в рамках проекта "Театральная революция-2019", передвижной "Интерактивный музей истории" с привлечением современных технологий, съемки короткометражного фильма "Хэллоу, Грозный!".

Результаты грантового конкурса подведут 25 августа на закрытии фестиваля, общий фонд конкурса — 80 млн рублей.