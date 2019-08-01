Победителей конкурса на знание "Конька-горбунка" определили в Тобольске

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Победителей конкурса на знание "Конька-горбунка" определили в Тобольске. Награждение прошло в Тобольском драматическом театре имени П. П. Ершова, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

"Конкурс мы придумали в честь двух юбилеев – 75-летия Тюменской области и 185-летия первого издания сказки Петра Ершова, – рассказал Андрей Артюхов. – У нас два города-лидеру по количеству участников – Тобольск и Ишим: когда мы подвели итоги, оказалось, что все условия конкурса выполнили 599 жителей Тобольска. Мы очень благодарны детям и их родителям, которые решили принять участие в нашей сказке-игре".

Конкурс на знание сказки проходил с 15 июля по 9 августа – участвовать в нем могли дети от 6 до 13 лет, однако допускалась помощь взрослых членов семьи. Для участия необходимо было зарегистрироваться на сайте конек-горбунок.рф, ответить на все вопросы игры, а затем поделиться результатом в социальных сетях. Участниками конкурса, правильно выполнившими все условия, стали 1 тыс. 634 человека. Обладателем главного приза – электросамоката – стал шестилетний Артем Горбачев из Ишима. Помимо электросамоката, в конкурсе разыгрывалось еще 30 призов, и обладателями 21 из них стали ребята из Тобольска.

По инициативе Тобольского городского местного отделения партии "Единой России" еще один электросамокат разыграли между тобольскими победителями конкурса, пришедшими на вручение призов.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

"Всегда хочется, чтобы наш город был передовым во всех инициативах, в том числе культурных и социальных. Такое количество тобольских участников конкурса – это показатель высокого культурного уровня города и его жителей. Приятно видеть такое стремление детей знать творчество нашего великого земляка", – отметил секретарь Тобольского местного городского отделения "Единой России", глава Тобольска Максим Афанасьев.

Счастливым обладателем электросамоката стал 10-летний Виталий Ляховец. На вручение призов мальчик пришел с семьей лишь за выигранной в конкурсе кружкой, но получил и нежданный подарок.

"Очень рад подарку! Раньше на электросамокатах я никогда не катался, буду учиться", – рассказал Виталий.

После вручения призов для юных участников конкурса и их родителей в Тобольском драматическом театре организовали постановку кукольного спектакля и познавательную экскурсию.