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Победителей конкурса на знание "Конька-горбунка" определили в Тобольске

Общество, 18:43 23 августа 2019

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Победителей конкурса на знание "Конька-горбунка" определили в Тобольске. Награждение прошло в Тобольском драматическом театре имени П. П. Ершова, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

"Конкурс мы придумали в честь двух юбилеев – 75-летия Тюменской области и 185-летия первого издания сказки Петра Ершова, – рассказал Андрей Артюхов. – У нас два города-лидеру по количеству участников – Тобольск и Ишим: когда мы подвели итоги, оказалось, что все условия конкурса выполнили 599 жителей Тобольска. Мы очень благодарны детям и их родителям, которые решили принять участие в нашей сказке-игре".

Конкурс на знание сказки проходил с 15 июля по 9 августа – участвовать в нем могли дети от 6 до 13 лет, однако допускалась помощь взрослых членов семьи. Для участия необходимо было зарегистрироваться на сайте конек-горбунок.рф, ответить на все вопросы игры, а затем поделиться результатом в социальных сетях. Участниками конкурса, правильно выполнившими все условия, стали 1 тыс. 634 человека. Обладателем главного приза – электросамоката – стал шестилетний Артем Горбачев из Ишима. Помимо электросамоката, в конкурсе разыгрывалось еще 30 призов, и обладателями 21 из них стали ребята из Тобольска.

По инициативе Тобольского городского местного отделения партии "Единой России" еще один электросамокат разыграли между тобольскими победителями конкурса, пришедшими на вручение призов.

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

"Всегда хочется, чтобы наш город был передовым во всех инициативах, в том числе культурных и социальных. Такое количество тобольских участников конкурса – это показатель высокого культурного уровня города и его жителей. Приятно видеть такое стремление детей знать творчество нашего великого земляка", – отметил секретарь Тобольского местного городского отделения "Единой России", глава Тобольска Максим Афанасьев.

Счастливым обладателем электросамоката стал 10-летний Виталий Ляховец. На вручение призов мальчик пришел с семьей лишь за выигранной в конкурсе кружкой, но получил и нежданный подарок.

"Очень рад подарку! Раньше на электросамокатах я никогда не катался, буду учиться", – рассказал Виталий.

После вручения призов для юных участников конкурса и их родителей в Тобольском драматическом театре организовали постановку кукольного спектакля и познавательную экскурсию.

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# Конек-Горбунок , Тобольск , ТРО партии Единая Россия , электросамокат

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